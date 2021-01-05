موسيماني يحسم انتقال عمرو وردة للأهلي | تفاصيل

فجر الإعلامي سيف زاهر مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن عمرو وردة قد ينتقل للأهلي خلال الميركاتو الجاري، كاشفا أن موسيماني يشاهد حاليا فيديوهات للاعب بعد عرضها عليه، قبل اتخاذ القرار النهائي سواء بضم اللاعب أو صرف النظر عن الصفقة.

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق سونيديب في السابعة من مساء غد الثلاثاء في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وحصلت قناة أون تايم سبورتس على حقوق بث مواجهة الأهلي أمام سونيديب بطل النيجر. وكان الأهلي قد تغلب على سونيديب بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت في النيجر. وسجل المالي أليو ديانج هدف مباراة الذهاب الوحيد ليضع الأهلي قدما في دور المجموعات. ويستعيد الأهلي الرباعي محمود كهربا ومحمد مجدي أفشة وأكرم توفيق بعد تعافيهم من فيروس كورونا. واستعاد الأهلي طاهر محمد طاهر بعد تعافيه من كدمة قوية في الضلوع.

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