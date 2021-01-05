75 دقيقة.. ليفربول متأخر بهدف ويحاول تعديل النتيجة أمام ساوثهامبتون

مرت 75 دقيقة من أحداث مباراة فريقي ليفربول وساوثهامتون، ومازالت النتيجة تشير لتقدم الأخير بهدف نظيف في الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

الشوط الثاني بدأ بمحاولات متكررة لليفربول لتعديل النتيجة وسدد فينالدوم كرة صوب المرمي في الدقيقة ٤٩ لكنها ارتطمت في يد مدافع ساوثهامبتون ولم يحتسبها حكم اللقاء ضربة جزاء وسط اعتراض من زملاء محمد صلاح.

ليفربول استمر في المحاولات لكنها جميعا كانت بعيدة عن مرمي ساوثهامبتون، باستثناء تسديدة أرنولد في الدقيقة ٧٤ التي مرت بجوار المرمي بقليل.

أحرز داني إنجز الهدف الأول لفريقه ساوثهامبتون في شباك نظيره ليفربول في الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وأحرز إنجز الهدف في الدقيقة الثالثة من متابعة للضربة الحرة التي نفذها زميله أوريو روميو، بعد خطأ دفاعي فادح من ترينت ألكسندر أرنولد.

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ساوثهامبتون، في الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فابينيو - جوردان هندرسون - أندرو روبرتسون

خط الوسط: جيني فينالدوم - تياجو ألكانتارا - أليكس أوكسليد شامبرلين

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو

ويحتل ليفربول قبل المباراة التي تنطلق بعد ساعة من الآن، صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة.