قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

كشف محمد صلاح مدير فريق الكرة عن إعلان الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته لخوض مباراة الاتحاد الليبي والمحدد لها السادسة والنصف من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إياب دور ال٣٢ الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - ولفريد كانون - عبد الله بكري - أحمد سامي خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - عمر العيوني - إبراهيم عادل - محمود صابر - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق - رمضان صبحي خط الهجوم: جون أنطوي - محمود وادي - دودو الجباس

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