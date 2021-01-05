رسالة مهمة من عدلي القيعي لـ والتر بواليا مهاجم الأهلي الجديد

وجه عدلى القيعى، مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، رسالة إلى والتر بواليا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم والمنضم حديثا للقلعة الحمراء لمدة 4 مواسم تبدأ من يناير الجارى.

وقال "القيعي"، فى تصريحات له على قناة الأهلي، "أوعى تفتكر إنك جاى تبقى نجم فى الأهلى، أنت لسا تحت التجربة، وبإذن الله ترضى طموحاتنا ولس قدامك مشوار طويل".

وظهر الكونغولى والتر بواليا مهاجم النادي الأهلي الجديد فى مران الفريق اليوم، الاثنين، لأول مرة بعد انضمامه للقلعة الحمراء رسميًا لمدة أربعة مواسم قادمًا من الجونة.

وأد بواليا جانبا من التدريبات البدنية والاستشفائية، على هامش المران الجماعي للفريق ، لتجهيزه للمشاركة فى التدريبات الجماعية.