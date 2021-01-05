مجدي عبد الغني: خسارة منتخب مصر لقب إفريقيا 2019 كان متوقعا

قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق إنهم توقعوا عدم فوز منتخب مصر الأول لكرة القدم بكأس أمم إفريقيا 2019.

وتحدث عبد الغني لإذاعة "نجوم إف إم" اليوم الإثنين قائلا: "الاتحاد كان يعرف أن نسبة حصد المنتخب للقب البطولة لا تتجاوز 25% من الناحية الفنية".

وأكمل "مجلس إدارة اتحاد الكرة بقيادة هاني أبو ريدة رحل بعد إخفاق المنتخب وتكوين رأي عام ضده".

وأكمل: "المشكلة أن المجلس في تلك الفترة لم يكن يعمل بروح واحدة وعانى من الانقسامات والخلافات بين الأعضاء".

وشدد "بالطبع هناك أخطاء ارتكبناها مثل أي شخص في الدنيا، لكنني أرفض كلمة فاسد، لأن قولها يتطلب محاسبة كبيرة".

وعن تعيين خافيير أجيري مدربا لمنتخب مصر قال: "هاني أبو ريدة هو من اختاره ولم يكن هناك تصويت عليه".

أما عن سبب تعيين لاعب ريال مدريد السابق ميشيل سالجادو في الجهاز الفني قال: "جاء مجاملة لأنه كان وكيل أجيري".