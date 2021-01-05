نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخبار نادي الاتحاد السعودي وتأهله للمباراة النهائية لكأس محمد السادس في المقال التالي

عمر شويل - جدة أخبار نادي الاتحاد السعودي في المباراة التي كانت أحداثها اليوم مع نادي الشباب وتغلب فيها الاتحاد السعودي علي فريق نادي الشباب وتم التأهل لنهائي الكأس لمحمد السادس في أطار بطولة الأبطال للأندية وذلك بعد فوز النادي الاتحاد السعودي وانتهاء المباراة بهدفين لصالح الفريق مقابل هدف واحد فقط لنادي الشباب وذلك في أطار إياب نصف النهائي وكان نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم قام بأداء رائع طوال فترة المباراة والتي بسبب تألق أعضاء الفريق في تناغم في طريقة اللعب بينهم أدي ذلك لفوزهم وتأهلهم وبذلك حقق وتداولت الصحف المحلية والدولية أخبار نادي الاتحاد السعودي في أطار هذه البطولة .

أخبار نادي الاتحاد السعودي وتفاصيل المباراة التي دارت أحداثها اليوم :-

كان من ضمن الأحداث التي دارت اليوم في هذه المباراة بأنه قام اللاعب البرتغالي فابيو مارتيز بأنه سجل الهدف الأول للفريق وذلك في الثانية الرابعة والثلاثون من بداية الشوط الأول وذلك من خارج منطقة الجزاء وكانت تسديده في منتهي الروعة بقوتها الظاهرة أمام العيان وبعد ذلك أتي التعادل من البرازيلي رومارينو وسجل هدف التعادل النادي الاتحاد السعودي وذلك في الدقيقة الرابعة والسبعون من داخل المنطقة للجزاء وذلك بعد أن استغل الكرة التي ارتدت من اللاعب زيد ألبواردي الحارس الخاص بنادي الشباب .

الاتحاد السعودي لكرة القدم ولاعبه ألكسندر بريوفيتش المتألق في المباراة مع فريقه :-

تمكن اليوم اللاعب ألكسندر بريوفيتش من تسديد الهدف الثاني لفريقه نادي الاتحاد السعودي وذلك في توقيت الدقيقة تسعون بالإضافة لثلاث دقائق وقت بدل ضائع وتسديده كانت من داخل منطقة الجزاء بعد تمريره التي كانت من اللاعب فهد المولد وذلك سمح بأن يمنح لفريقه البطاقة التي أهلت الفريق إلي المباراة النهائية وجاء تأهل نادي الاتحاد السعودي بالنتيجة الإجمالية 4/3 وذلك بعد أن انتهت المباراة الخاصة بالذهاب بالتعادل الإيجابي 2/2 .

كأس محمد السادس وما تم من تصنيف للاعب البرازيلي رومارينو :-

تم تصنيف اللاعب البرازيلي من ضمن أفضل اللاعبين في مباريات كأس محمد السادس وذلك بعد أن أرتفع رصيد هذا اللاعب من ما احرزه من أهداف التي كانت عددها سبعة أهداف وتأتي في الصدارة لجدول ترتيب هدافي هذه البطولة لهذا الموسم كما ينتظر النادي الاتحاد السعودي في المباراة النهائية الفريق الذي سيحصل علي الفوز في اللقاء مع نادي الرجاء المغربي مع نادي الإسماعيلي المصري وتدور أحداث هذه المباراة يوم الاثنين المقبل في العاصمة المغربية الدار البيضاء وذلك في أطار إياب نصف النهائي وذلك بعد أن حسم الفريق الأخير مباراة الذهاب لصالحه وذلك بأحرازه هدف دون رد .

أخبار نادي الاتحاد السعودي التي تم تداولها في الصحف المحلية بتصريحات إدارة النادي بأنه من المقرر للفريق بأنه سوف يقوم بلعب المباراة النهائية مع من سوف يتأهل في لقاء الرجاء البيضاوي المغربي مع فريق الإسماعيلي المصري والذين كان اللقاء الأول بينهما نتيجته كانت فوز نادي الإسماعيلي في ملعبه بهدف مقابل لا شئ .