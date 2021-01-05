كشف مصدر موثوق بنادي طلائع الجيش، عن تولي عبد الحميد بسيوني، القيادة الفنية للفريق العسكري خلفًا لـ طارق العشري الذي اعتذر عن مهمته عقب تلقي أربع هزائم آخرها أمام الاتحاد السكندري.

يلتقي النادي الأهلي بنظيره سونيديب النيجري، غدًا الثلاثاء، في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. النادي الأهلي استطاع وضع قدمًا بالفعل في دور المجموعات بفوزه في مباراة الذهاب على سونيديب بهدف نظيف، في انتظار تأكيد ذلك التأهل غدًا. فاز فريق ساوثهامبتون علي نظيره ليفربول بهدف نظيف في الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي. قال نادر شوقي وكيل اللاعبين، إن أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك يمتلك عرضا مناسبا من قبل أحد الأندية الإماراتية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة.. موسيماني يحسم مصير ضم عمرو وردة للأهلي.. ليفربول يخسر من ساوثهامبتون.. و"زيزو" يقترب من الرحيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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