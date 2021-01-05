نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غضب لاعبو الترام لتأخر صرف مستحقاتهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ابدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترام غضبهم من مجلس الإدارة بسبب عدم حصولهم على المستحقات المالية منذ بداية الموسم حسب ما كشف عنه اللاعبين

وتقدم عدد من لاعبو فريق الترام بشكوى جماعية في منطقة الإسكندرية لكرة القدم ضد مجلس الإدارة للحصول على مستحقاتهم.

ومن المنتظر حسم مصير اللاعبين خلال المرحلة المقبلة حيث أبدى أكثر من لاعب رغبتى فيليه التعاقد بالتراضي لعدم الحصول على المرتبات.