الرياضة

غضب لاعبو الترام لتأخر صرف مستحقاتهم

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أحمد جودة - القاهرة - ابدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترام غضبهم من مجلس الإدارة بسبب عدم حصولهم على المستحقات المالية منذ بداية الموسم حسب ما كشف عنه اللاعبين

وتقدم عدد من لاعبو فريق الترام بشكوى جماعية في منطقة الإسكندرية لكرة القدم ضد مجلس الإدارة للحصول على مستحقاتهم.

ومن المنتظر حسم مصير اللاعبين خلال المرحلة المقبلة حيث أبدى أكثر من لاعب رغبتى فيليه التعاقد بالتراضي لعدم الحصول على المرتبات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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