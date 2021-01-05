عبد الواحد السيد يعلن خوض انتخابات نادي الزمالك

قرر عبد الواحد السيد حارس مرمى فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق خوض انتخابات القلعة البيضاء المقبلة المقرر لها بعد أولمبياد طوكيو على مقعد العضوية. وأكد عبد الواحد السيد استقراره على خوض السباق الانتخابي على مقعد العضوية، وأضاف أنه قام بدراسة الأمر بصورة جيدة في الفترة الماضية. وأوضح الحارس السابق للقلعة البيضاء أنه سيتجه لمجال الإعلام في الفترة الحالية عبر قناة نادي الزمالك. وأشار عبد الواحد السيد إلى أنه لم يحدد موقفه من الانضمام لقائمة معينة في انتخابات نادي الزمالك.

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