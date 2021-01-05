حقيقة تمرد مصطفى محمد مهاجم الزمالك

كشف عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك حقيقة تمرد مصطفي محمد مهاجم الفريق الأول ورفضه حضور التدريبات .
وقال عصام سالم خلال تصريحات فضائية : مصطفي محمد لم ينقطع عن التدريبات ولم يتمرد ولكنه يتعرض لضغط نفسي وكان يعاني من الام في الظهر .
وأكمل: باتشيكو مدرب الفريق عادل في اختيارات اللاعبين في المباريات واللاعب المنتظم والملتزم هو ما يختاره للمشاركة بشكل أساسي ولذلك حقق الزمالك الفوز عيل انبي الجولة الماضية وحصد الثلاث نقاط .
وأوضح : فرجاني ساسي حصل علي مستحقاته المتأخرة بنسبة 15% ولا يوجد جديد بشأنه الا ان الامور في المفاوضات تسير بشكل جيد .
واختتم المتحدث بإسم الزمالك : الفترة الماضية عملت الادارة الجديدة علي حل جميع المشكلات في جميع الالعاب ونحاول بقدر الامكان تسديد كافة المستحقات والالتزامات لان الالعاب الاخري تشكل قيمة لنادي الزمالك
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