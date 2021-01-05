جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول أمام ساوثهامبتون

خسر فريق ليفربول أمام منافسه ساوثهامبتون بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء، الإثنين، على ملعب "سانت ماري" ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وفرط ليفربول في صدارة الدوري الانجليزي حال حقق فريق مانشستر يونايتد الفوز في المباراة القادمة أمام فريق بيرنلى المؤجلة من الأسبوع الأول

وحاليا يتساوى ليفربول مع غريمه التقليدي مانشستر يونايتد في عدد النقاط رغم تأجيل مباراة للشياطين الحمر .

وجاء جدول الترتيب كالتالي :

1- ليفربول : 33 نقطة 2- مانشستر يونايتد : 33 نقطة 3- ليستر سيتي : 32 نقطة 4- توتنهام : 29 5- مانشستر سيتي : 29 6- ساوثهامبتون : 29 7 إيفرتون :29 8- استون فيلا : 26 9- تشيلسي : 26 10- ويست هام يونايتد : 26 11- ارسنال : 23 12- ليدز يونايتد : 23 13- ويلفرهامبتون : 22 14- كريستال بالاس : 22 15- نيوكاسيل : 19 16- بيرنلى : 16 17- برايتون : 14 18- فولهام : 11 19- ويست بروميتش : 8 20- شيفيلد يونايتد : 2