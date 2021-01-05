نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي وسونيديب ببطولة إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الأهلي اليوم نظيره فريق سونيديب بطل النيجر إياب دور ال٣٢ ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب السلام.

وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1 في السابعة مساء بصوت المعلق أيمن الكاشف.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي أمام سونيديب بالتشكيل التالي :

في حراسة المرمى : على لطفي

في خط الدفاع: بدر بانون، ياسر إبراهيم، علي معلول، أحمد رمضان بيكهام.

في خط الوسط: حمدي فتحي، ألبو ديانج، محمد شريف، وليد سليمان، طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: صلاح محسن.

يذكر أن الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب على سونيديب بهدف نظيف سجله المالي اليو ديانج، ليضع قدما في دور المجموعات لأعرق البطولات الأفريقية.