نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي وسونيديب ببطولة إفريقيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الأهلي اليوم نظيره فريق سونيديب بطل النيجر إياب دور ال٣٢ ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب السلام.
وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1 في السابعة مساء بصوت المعلق أيمن الكاشف.
ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي أمام سونيديب بالتشكيل التالي :
في حراسة المرمى : على لطفي
في خط الدفاع: بدر بانون، ياسر إبراهيم، علي معلول، أحمد رمضان بيكهام.
في خط الوسط: حمدي فتحي، ألبو ديانج، محمد شريف، وليد سليمان، طاهر محمد طاهر.
في خط الهجوم: صلاح محسن.
يذكر أن الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب على سونيديب بهدف نظيف سجله المالي اليو ديانج، ليضع قدما في دور المجموعات لأعرق البطولات الأفريقية.