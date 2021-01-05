الإسماعيلي يخضع لمسحة كورونا قبل السفر لمواجهة الرجاء المغربي في البطولة العربية

ومن المقرر إقامة مباراة الإسماعيلي أمام الرجاء المغربي ، الاثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء .

يخضع فريق الاسماعيلى، اليوم الثلاثاء، لمسحة كورونا استعدادًا للسفر إلى المغرب، بعد غد، الخميس لمواجهة الرجاء المغربى على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في إياب الدور نصف النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

وكان الإسماعيلي حقق الفوز على الرجاء المغربي بنتيجة هدف دون رد في ذهاب البطولة .

ويسعي نادى الاسماعيلي للتويج باللقب العربي الاول لتجنب غضب الجماهير الجارف علي الموسم السئ الذي يقدمه الفريق حيث يحتل المركز الالتاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط .