الإسماعيلي يخضع لمسحة كورونا قبل السفر لمواجهة الرجاء المغربي في البطولة العربية

ومن المقرر إقامة مباراة الإسماعيلي أمام الرجاء المغربي ، الاثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء .
وكان الإسماعيلي حقق الفوز على الرجاء المغربي بنتيجة هدف دون رد في ذهاب البطولة .
ويسعي نادى الاسماعيلي للتويج باللقب العربي الاول لتجنب غضب الجماهير الجارف علي الموسم السئ الذي يقدمه الفريق حيث يحتل المركز الالتاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط .
وخيمت حالة من الحزن شوارع الإسماعيلية، بعد الهزيمة الثقيلة أمام مصر للمقاصة في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة ال٦ من مسابقة الدوري المصري.
وخرجت الجماهير غاضبة تطالب برحيل مجلس الادارة برئاسة المهندس ابراهيم عثمان وتعيين لجنة لإنقاذ الفريق من الهبوط، مطالبين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التدخل لحل أزمة الإسماعيلي.
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