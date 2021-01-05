نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد هزيمة ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض نادي ليفربول لهزيمة بنتيجة هدف مقابل لاشئ تمام نظيره نادي ساوثهامتون ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". وسجل داني اينجز مهاجم نادي ساوثهامتون تسجيل هدف فريقه الوحيد فى المباراة بالدقيقة 2 من عمر الشوط الأول. وجاءت قائمة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي: 1- ليفربول 33 نقطة 2 مانشستر يونايتد 33 نقطة. 3- ليستر سيتي 32 نقطة. 4- إيفرتون 29 نقطة. 5- توتنهام 29 نقطة. 6- مانشستر سيتي 29 نقطة. 7- أستون فيلا 26 نقطة. 8- تشيلسي 26 نقطة. 9- ساوثامبتون 26 نقطة. 10- وست هام 23 نقطة. 11- ليدز يونايتد 23 نقطة. 12- أرسنال 23 نقطة. 13- ولفرهامبتون 22 نقطة. 14- كريستيال بالاس 22 نقطة. 15- نيوكاسل يونايتد 18 نقطة. 16- بيرنلي 16 نقطة. 17- برايتون 14 نقطة. 18- فولهام 11 نقطة. 19- وست بروميتش 8 نقاط. 20- شيفيلد يونايتد نقطتين.