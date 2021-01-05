نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الهزيمة من ساوثهامبتون.. موعد مباراة ليفربول المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح أمام نظيره نادي ساوثهامتون بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

رغم الهزيمة واصل نادي ليفربول احتلال صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن يواجه نادي ليفربول نظيره استون فيلا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات دور ال32 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.