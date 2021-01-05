موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - ننقل لكم موعد مباراة الأهلي وسونديب بطل النيجر في إياب دور ال 32 من دوري أبطأل أفريقيا، يسعى الأهلي في مواجهة سونيديب إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور السادس عشر من البطولة والوصول لدور المجموعات، كان الأهلي قد نجح في عبور سونيديب في جولة الذهاب عقب الفوز عليه بنتيجة هدف دون مقابل.

موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم الثلاثاء

بخصوص موعد مباراة الأهلي وسونيديب، من المنتظر أن تقام المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ويدخل الأهلي المواجهة معززا بقائمة قوية يحاول من خلالها الفوز على سونيديب وحسم تأهله للدور السادس عشر من دوري أبطال أفريقيا، وكان الأهلي قد نجح في الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا الماضية على حساب الزمالك المصري بهدفين مقابل هدف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسونيديب اليوم

من المرتقب أن تنقل قناة أون سبورت المباراة على الهواء مباشرة بتعليق أيمن الكاشف، على أن تخصص القناة الرياضية ستديو تحليلي قبل موعد مباراة الأهلي وسونيديب بنحو الساعة من أجل نقل استعدادات الفريقين من أرض الملعب وكذلك تصريحات كلا المديرين الفنيين وكذلك اللاعبين.

الأهلي يدخل مباراة سونيديب بقائمة مختلفة

كان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قد أعلن قائمة الفريق لمواجهة سونيديب، وتقام المباراة على ملعب الأهلي، ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بهدف أحرزه أليو ديانج، ويسعى الأهلي للفوز أو التعادل من أجل ضمان التأهل.

كانت قائمة الأهلي قد شهدت عودة طاهر محمد طاهر بعد العودة من الإصابة بكدمة في الضلع في مواجهة المحلة وكذلك كل المتعافيين من فيروس كورونا وكذلك مجدي أفشة وكهربا وأكرم توفيق.

ويغيب كلا من محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمود وحيد وجيرالدو لأسباب فنية وكذلك محمد هاني وعمرو السولية ومروان محسن بعد الإصابة بفيروس كورونا وكذلك حسين الشحات للإيقاف مباراتين.

وجاءت قائمة الأهلي مكونة من علي لطفي وحمزة علاء ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمد شكري وعلي معلول وأحمد نبيل كوكا وحمدي فتحي وأليو ديانج وأكرم توفيق وكذلك محمود كهربا ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان.

هذا ونتابع على مدار اليوم كل جديد فيما يخص الأهلي وسونيديب والتشكيل المتوقع وتصريحات كلا المديرين الفنيين قبل إنطلاق المباراة.