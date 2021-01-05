نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إستعادة نغمة الانتصارات مجددًا، عندما يلاقي سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثًا إلي الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الفريقان يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب الأهلي وي السلام، في السابعة والنصف مساءً.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، حيث فاز على مصر المقاصة وغزل المحلة والإتحاد السكندري، وتعادل مع وادي دجلة، وله مباراة مؤجلة أمام الزمالك من الجولة الرابعة.

بينما يحتل سيراميكا كليوباترا في أولي مواسمه في الدوري المصري، المركز الخامس برصيد 7 نقاط من أربع لقاءات أيضًا، حيث فاز على الإنتاج الحربي والبنك الأهلي وخسر من بيراميدز وتعادل مع سموحة، وله مباراة مؤجلة ضد المقاولون العرب من الجولة الثالثة.

يذكر ان الأهلي سيواجه سونيديب بطل النيجر غدًا الثلاثاء، في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري ابطال افريقيا، حيث انتهت مباراة الذهاب في النيجر بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف أحرزه أليو ديانج.