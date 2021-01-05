نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إسبانية عن استياء مسئولي ريال مدريد الإسباني من شقيق ووكيل أعمال نجم دفاع وقائد الفريق الإسباني سيرجيو راموس الذي ينتهي عقده مع الميرينجي عقب نهاية الموسم الحالي.

وقال الصحفي ألفريدو دورو عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" يجب على شخص ما أن يشرح كيف ولماذا وصلنا إلى هذه النقطة مما يسمح لقائدك وأحد أساطير مدريد بالظهور في تشكيلات سخيفة من اللاعبين الذين يمكنهم التفاوض مع أي نادي".

وأكدت وسائل الإعلام أن رينيه راموس شقيق النجم الإسباني ووكيل أعماله قام بإعادة نشر هذه التغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر وأن هذا الأمر أغضب مسئولي الملكي وعلى رأسهم فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

وألمحت وسائل الإعلام أن راموس يستطيع التفاوض مع أي نادي لأن عقده ينتهي عقب 6 أشهر مع الملكي في حين يعتقد المقربين من راموس أن ريال مدريد هو من يؤجل حسم مستقبل النجم الإسباني.