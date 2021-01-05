الرياضة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة المقبلة

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتل جيرارد مورينو، مهاجم فياريال، صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني، برصيد 9 أهداف، متساويًا مع كل من، ياجو أسباس، لاعب سيلتا فيجو ولويس سواريز، نجم أتلتيكو مدريد.

وجاء في المركز الثالث كريم بنزيمة لاعب فريق ريال مدريد برصيد 8 أهداف، متساويًا مع لويس سوايز بنفس رصيد الأهداف.

ثم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، لاعب وميكيل أويارزابال ريال سوسيداد ولكل منهما 7 أهداف.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة المقبلة:

1 – جيرارد مورينو 9 أهداف.

2 – ياجو اسباس 9 أهداف.

3 – كريم بنزيما 8 أهداف.

4 – لويس سوايز 8 أهداف.

5 – ميكيل أويارزابال 7 أهداف.

6 – ليونيل ميسي 7 أهداف

7 – خوسيه موراليس 6 أهداف.

8- جواو فيليكس 5 أهداف.

9 – باكو ألكاسير 5 أهداف.

10 – كارلوس سولير 5 أهداف.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا