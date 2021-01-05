كلوب يسخر من حصول مانشستر يونايتد على ضربات جزاء

سخر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول من حظوظ غريمه التقليدي مانشستر يونايتد في الحصول على ركلات ترجيح كثيرة خلال العامين الماضيين .

واضاف الالمانى كلوب في تصريحات صحفية : مانشستر يونايتد حصل علي ضربات جزاء خلال العامين الماضيين اكثر مما حصلت انا خلال الخمس سنوات الماضية التي قضيتها في تدريب فريق ليفربول .

وأكمل : مزحة كبيرة ان يقول لى شخص أن ساديو مانى غطاس لان الفرق الاخري يحتسب لها ضربات جزاء من لمسة يد ، هل يمكن لأحد ان يشرح لي ذلك ؟ .

وأوضح : ساوثهامبتون استحق الفوز علينا وكان افضل منا وسنحاول خلال الفترة المقبلة تحسين لعبنا لان الأسلوب لم يعجبن، وسنحاول ان نظهر ردة فعل افضل .

وأردف : انا اتحمل مسؤولية الهزيمة ، اهدرنا الكثير من الفرص خصوصا في الشوط الأول، كان يمكن ان ننهي المباراة في ذلك الوقت .

واختتم كلوب تصريحاته : نركز علي مباراة استون فيلا في كأس الاتحاد، ولا يمكنني التفكير في مباراة مانشستر يونايتد الآن لأنها بعيدة .