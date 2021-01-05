هنأ إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، القلعة البيضاء بمرور 110 سنوات على تأسيسه. وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : انا مش من أبناء نادي الزمالك، ولكن لي الشرف ارتداء قميص نادي الزمالك يوما ما، وبمناسبة ١١٠ سنه زمالك؛‬ خالص التهنئة لجماهير نادي الزمالك، وكل عام وانتم بخير". ودشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج 110 سنة زمالك، معبرين عن انتمائهم للنادي في ذكرى تأسيسه. وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إبراهيم سعيد يهنئ نادي الزمالك بمرور 110 سنوات على تأسيسه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.