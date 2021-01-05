نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق أحداث الجولة 18 من الدوري الإسباني، مساء الجمعة 8 يناير، بمواجهة تجمع بين سيلتا فيجو وضيفه فياريال.

وتستكمل لقاءات الجولة، يوم السبت 9 يناير، حيث يستضيف أشبيلية نظيره ريال سوسيداد، ويواجه أتليتيكو مدريد نظيره أتليتيك بلباو، ويحل برشلونة ضيفاً على غرناطة، وكذلك يحل ريال مدريد ضيفاً على أوساسونا.

وتستأنف باقي اللقاءات يوم الأحد 10 يناير، حيث يواجه ليفانتي ضيفه إيبار، ويلتقي قادش مع ألافيس، ويحل خيتافي ضيفاً على إلتشي، بينما يحل فالنسيا ضيفاً على بلد الوليد.

وفيما يلي، ترتيب الدوري الإسباني قبل بداية الجولة 17:

1- أتليتيكو مدريد 38 نقطة.

2- ريال مدريد 36 نقطة.

3- ريال سوسيداد 30 نقطة.

4- فياريال 29 نقطة.

5- برشلونة 28 نقطة.

6- أشبيلية 27 نقطة.

7- غرناطة 24 نقطة.

8- سيلتا فيجو 23 نقطة.

9- أتليتيك بلباو 21 نقطة.

10- قادش 20 نقطة.

11- ريال بيتيس 20 نقطة.

12- إيبار 19 نقطة.

13- ليفانتي 18 نقطة.

14- ألافيس 18 نقطة.

15- بلد الوليد 18 نقطة.

16- خيتافي 17 نقطة.

17- فالنسيا 16 نقطة.

18- إلتشي 16 نقطة.

19- أوساسونا 14 نقطة.

20- ويسكا 12 نقطة.