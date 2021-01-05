أشعة سونار على السمانة تحسم مشاركة صالح جمعة مع سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي

كشف الدكتور فريد رضوان طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، خضوع صالح جمعة لاعب الفريق لأشعة سونار على عضلة السمانة، اليوم الثلاثاء، لتحديد موقفه من المشاركة في لقاء الأهلي.
ويعاني صالح جمعة من شد في عضلة السمانة، تسبب في غيابه عن مباراتي بيراميدز وسموحة، في الجولتين الرابعة والخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وذكر الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر الإنترنت، أن صالح جمعة خاض تدريبات تأهيلية، على هامش مران فريقه الذي أقيم مساء أمس ، على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.
ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.
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