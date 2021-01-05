أخبار الرياضة.. ميدو يهاجم رامي صبري بسبب احتفال النسر.. مرشح جديد في انتخابات الزمالك

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.

هنأ إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، القلعة البيضاء بمرور 110 سنوات على تأسيسه.

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق سونيديب في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج 110 سنة زمالك، معبرين عن انتمائهم للنادي في ذكرى تأسيسه.

قرر عبد الواحد السيد حارس مرمى فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق خوض انتخابات القلعة البيضاء المقبلة المقرر لها بعد أولمبياد طوكيو على مقعد العضوية.

خسر فريق ليفربول أمام منافسه ساوثهامبتون بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء، الإثنين، على ملعب "سانت ماري" ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

فاز فريق ساوثهامبتون علي نظيره ليفربول بهدف نظيف في الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.

كشف الدكتور فريد رضوان طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، خضوع صالح جمعة لاعب الفريق لأشعة سونار على عضلة السمانة، اليوم الثلاثاء، لتحديد موقفه من المشاركة في لقاء الأهلي.

كشف طارق العشري مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش السابق كواليس رحيله عن تدريب الفريق العسكري.

كشف عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك حقيقة تمرد مصطفي محمد مهاجم الفريق الأول ورفضه حضور التدريبات .

هاجم أحمد حسام "ميدو"، مدرب الزمالك الأسبق، رامي صبري، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي عبر برنامجه المذاع على قناة النهار "أوضة اللبس".