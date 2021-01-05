تقام اليوم الثلاثاء، 5 يناير 2021، عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها منافسات بطولتي الكونفدرالية الإفريقية ودوري الأبطال. ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أهم مواعيد المباريات كالتالي: نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية توتنهام هوتسبير × برينتفورد | 09:45 مساء | بي إن سبورتس 2 الكونفدرالية الإفريقية بيراميدز × الاتحاد الليبي | 06:00 مساء | أون تايم سبورتس 2 دوري أبطال أفريقيا بريميرو دي اوجوستو - أنجولا × كايزرشيفس - جنوب إفريقيا | 05:00 مساء ماميلودي صن داونز - جنوب إفريقي ا× جوانينج جالاكسي - بوتسوانا | 06:00 مساء الأهلي × سونيديب - النيجر | 07:00 مساء - أون تايم سبورتس 1 الرجاء الرياضي - المغرب × تونغيث - السنغال | 08:00 مساء - الرياضية المغربية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.