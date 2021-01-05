استعدادا للمونديال.. منتخب اليد يواجه نظيره الياباني اليوم

يلتقى اليوم منتخبنا الأول لكرة اليد مع نظيره الياباني فى تجربة قوية في السادسة مساء على الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

مــبــاراة اليوم التجريبية تــأتــى اســتــعــدادا للمونديال المــقــرر انــطــلاقــه 13 مــن الشهر الجارى بمشاركة 32 دولة فى نسخة تاريخية من المونديال فى ظــروف استثنائية يعيشها لعالم مع وباء كورونا.

وللمباراة أهمية كبيرة لدى الجهاز الفني لمصر بقيادة الإسباني روبيرتو جارسيا أفضل مدرب في أوروبا خاصة أنها المواجهة الأولى التي يخوضها والفريق كامل العدد بالمحترفين لاختبار القوة الضاربة في مواجهة المدرسة اليابانية التي تتميز بالسرعة والقوة ويقودها مدرب ايسلندي كبير قاد المانيا للفوز ببطولة اوروبا عام 2016 وتعاقدت معه اليابان بعدها لقيادة منتخبها في الأولمبياد التي تم تأجيلها للعام المقبل.

وبعيدا عن أهمية المباراة الفنية تعني المباراة الكثير للجنة المنظمة التي تعتبرها بروفة مهمة لمباراة الافتتاح بين مصر وتشيلي المقرر لها 13 من الشهر الجاري.