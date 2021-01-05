نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يعاني من أزمة كبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعاني نادي بيراميدز من بعض المشاكل والأزمات، في الفترة الماضية، خاصة بالأمور التي تتعلق بالفريق الأول لكرة القدم، حسبما صرح الإعلامي أحمد شوبير.

وصرح شوبير من خلال برنامجه "ساعة مع شوبير" على إذاعة "أون سبورت إف إم"، أن غرفة ملابس فريق بيراميدز تعاني من المشاكل.

وأشار: "حارس مرمى الفريق المهدي سليمان، يشعر بالإستياء بسبب عدم مشاركته في المباريات، بعد انضمام شريف إكرامي، الذي يشارك بصفة أساسية".

وأوضح: "بالإضافة إلى محمد فاروق جناح الفريق الذي يشعر بالغضب بسبب عدم مشاركته، وطلب الرحيل في يناير الحالي، خاصة بعد تلقيه عرض من سيراميكا كليوباترا".

ولعب بيراميدز 4 مباريات حتي الآن من أصل 5، حيث يحتل المركز السادس برصيد 7 نقاط، وله مباراة مؤجلة بسبب مشاركاته في الكونفدرالية.