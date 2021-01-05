نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة آرسنال القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي آرسنال لمواجهة نظيره كريستال بالاس، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة آرسنال أمام كريستال بالاس، على أرضية ملعب الإمارات.

ويحتل آرسنال المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.