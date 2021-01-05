نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب وحيد من الليجا في التشكيلة المثالية لصحيفة "ليكيب" الفرنسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن التشكيل المثالي لعام 2020، والذي شهد تواجد لاعب واحد فقط من الدوري الإسباني، وهو مدافع وقائد فريق ريال مدريد سرجيو راموس، بينما لم يتضمن وجود نجم برشلونة، ليونيل ميسي على التشكيل.

وتضمن التشكيل عديد من لاعبي بايرن ميونخ، سواء الحاليين أو السابقين، بعدما نجح البافاري في حصد لقب دوري الأبطال النسخة الماضية.

واختارت الصحيفة الفرنسية من أبطال أوروبا كلا من: البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والإسباني تياجو ألكانتارا (لاعب ليفربول الحالي)، والكندي ألفونسو ديفيز، والألمانيين جوشوا كيميتش ومانويل نوير.

وبينما تواجد في الجانب الهجومي بجوار ليفاندوفسكي، كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، والبرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان)، والبلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).

وعلى الجانب الآخر، جاء خط الدفاع بخلاف راموس وديفيز، الهولندي فيرجيل فان دايك والإنجليزي ألكسندر أرنولد.

وأختتمت الصحيفة الفرنسية بأهداف راموس العشرة، في الموسم الماضي بالدوري الإسباني، معلقةً: "إنه أفضل مدافع هداف في الدوريات الخمسة الكبرى"