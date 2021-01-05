ويسعى توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة نحو التتويج باللقب.
وتأهل توتنهام إلى نصف نهائي رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد الفوز على ستوك سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.
في المقابل يطمح برينتفورد في مواصلة مفاجآته في كأس الرابطة هذا الموسم، بتحقيق الفوز على السبيرز وبلوغ المباراة النهائية.
كان فريق برينتفورد حقق مفاجأة من العيار الثقيل في الدور ربع النهائي بالفوز على نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد.
يذكر أن فريق مانشستر سيتي هو حامل النسخة الأخيرة من كأس رابطة المحترفين الإنجليزي، بعد الفوز على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توتنهام يواجه برينتفورد في نصف نهائي كأس الرابطة اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.