توتنهام يواجه برينتفورد في نصف نهائي كأس الرابطة اليوم

يستضيف فريق توتنهام نظيره برينتفورد، اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويسعى توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة نحو التتويج باللقب.

وتأهل توتنهام إلى نصف نهائي رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد الفوز على ستوك سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في المقابل يطمح برينتفورد في مواصلة مفاجآته في كأس الرابطة هذا الموسم، بتحقيق الفوز على السبيرز وبلوغ المباراة النهائية.

كان فريق برينتفورد حقق مفاجأة من العيار الثقيل في الدور ربع النهائي بالفوز على نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي هو حامل النسخة الأخيرة من كأس رابطة المحترفين الإنجليزي، بعد الفوز على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية.