لسوء النتائج.. طلائع الجيش يعلن رحيل طارق العشري وتعيين عبد الحميد بسيوني

وقال العميد أحمد المهدي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي طلائع الجيش في تصريحات لبرنامج " مع شوبير" الإذاعي، إن إدارة النادي وافقت على رحيل طارق العشري، وتعيين عبد الحميد بسيوني خلفا له".
وأضاف العميد أحمد المهدي، أن عبد الحميد بسيوني سيقود تدريبات الفريق اليوم الثلاثاء.
يذكر أن عبد الحميد بسيوني رحل عن تدريب طلائع الجيش نهاية الموسم الماضي، وتم تعيين طارق العشري خلفا له.
ويعاني فريق طلائع الجيش في مسابقة الدوري هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ 18 والأخير في جدول الترتيب بنقطة وحيدة.
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