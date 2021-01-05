قبل مواجهة أتلتيك بلباو.. اكتشاف إصابتين بكورونا في صفوف برشلونة

وذكر نادي برشلونة في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة اثنين من طاقم الفريق الأول بفيروس كورونا.
وأشار بيان نادي برشلونة، أن الفريق بالكامل سيخضع لمسحة جديدة صباح اليوم الثلاثاء، كما سيتم تدريب الصحة التدريبة المقرر لها صباح اليوم.
ويستعد فريق برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو، غدا، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري الإسباني.
كان فريق برشلونة حقق فوزا صعبا على هويسكا بهدف دو رد، أول أول أمس الأحد، بالجولة الـ 17، من الليجا.
ويحتل برشلونة المركز الخامس في مسابقة الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد أتلتيك بلباو في المركز التاسع بـ 21 نقطة.
يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
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