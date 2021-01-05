اليوم.. الأهلي يواجه سونيديب بطموح التأهل لدور المجموعات الأفريقي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تحد جديد في السابعة من مساء اليوم حينما يستضيف سونيديب بطل النيجر في إياب دور الــ32 لدوري أبطال أفريقيا،ورغم سهولة المهمة نسبيًا خاصة أن الفريق الأحمر قد حقق الفوز في مواجهة الذهاب بالفوز بهدف دون رد للمالي اليو ديانج ، لكن تبقي كرة القدم حافلة بالمفاجآت كما قال بيتسو موسيماني للاعبي الفريق الأحمر مساء أمس .

وعقد موسيماني جلسة مطولة مع لاعبيه في فندق الإقامة شهدت تركيزًا شديدًا علي طريقة لعب المنافس وضرورة إحراز هدف مبكر ينهي فيه علي أماله، وقال المدرب الجنوب أفريقي للاعبي الأهلي أن بطل النيجر جاء من بلاده بحثًا عن الشهره ويلعب بأعصاب هادئة فاذا خسر ليس هناك ازمة لأنه يواجه حامل الرقم القياسي في مسابقة الأميرة السمراء والفائز باللقب الأخير وإذا حقق المفاجأة سيدخل التاريخ من أوسع أبوابة.

وطالب المدير الفني من لاعبيه بعدم الإنسياق وراء حملة التأهل المبكر فكرة القدم لا تعترف سوي المستطيل الأخضر والجهد والتعب وضرورة إحترام المنافس مهما كان تاريخه، ومن خلال المران الأخير فقد بات التشكيل الأقرب لفكرالمدير الفني هو علي لطفي في حراسة المرمي وأحمد رمضان بيكهام وبدر بانون وياسر إبراهيم ( أيمن اشرف) ومحمود وحيد واليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشه ووليد سليمان ومحمود كهربا وصلاح محسن ( محمد شريف).

ويبحث الفريق الأحمر عن تحقيق الفوز والتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للدفاع عن لقبه الذي حققه علي حساب الزمالك 2-1 في المباراة التي اقيمت بإستاد القاهرة 27 نوفمبر الماضي.

وأعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة سلبية مسحة الرباعي محمد هاني وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة ومحمود كهربا، وذلك بعد العينة التي خضعوا لها الأحد، وقال أن الرباعي بات جاهزا في المباريات وذلك بعد التأكد من تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا.

علي جانب أخر، وصلت بعثة سونيديب بعد ظهر الأحد وخاضت مرانها الأول في ملاعب مقر مدينة نصر ثم التدريب الأخير بإستاد السلام حسبما تنص لوائح الإتحاد الأفريقي لكرة القدم، وبدأ من خلال تدريبات بطل النيجر سعيه لتقديم أداء جيد أمام بطل أفريقيا ونسيان مواجهة الذهاب التي أنتهت بالفوز بهدف نظيف.