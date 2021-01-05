نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجآت في تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الاتحاد الليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة الاتحاد الليبي في مباراة اليوم بإياب دور الـ 32 الأول في الكونفيدرالية الإفريقية.

ويعود إيريك تراوري في التشكيلة الأساسية بعد أن فضل الجهاز الفني الدفع به على حساب أحمد الشيخ.

ومن المنتظر أن يبدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من: