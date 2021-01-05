آرسنال يتلقى عرضا أوروبيا بشأن النني

قدمت إدارة نادي بشكتاش التركي عرضا مجددا لآرسنال الإنجليزي، بشأن استعارة محترفنا محمد النني، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان النني خاض تجربة قصيرة مميزة في الدوري التركي، مع بشكتاش، خلال الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن نادي بشكتاش التركي يرغب في الحصول على خدمات النني مجددًا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وأشارت "صن" في تقريرها، إلى أن بشكتاش يراقب جاهزية توماس بارتي لاعب وسط الجانرز وتعافيه من الإصابة، للتعاقد مع النني، حيث تدرك إدارة الفريق التركي جيدًا صعوبة مشاركة الفرعون المصري أساسيًا في وجود بارتي.