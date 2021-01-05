أفريقيا تعرف أمجاده.. الزمالك يحتفل بالذكرى الـ 110 لتأسيس مدرسة الفن والهندسة

يحتفل نادي الزمالك وجماهيره اليوم،الثلاثاء، بمرور 110 أعوام على إنشاء النادي الأبيض، والذي كتب تاريخيا من ذهب في جميع الألعاب الفردية والجماعية سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

تأسس نادي الزمالك في 5 يناير 1911 على يد البلجيكي جورج مزرباخ، تحت مسمى قصر النيل، تغيير الاسم بعدها بعامين فقط إلى المختلط.

سُمي النادي عام 1941، باسم الملك فاروق عام 1941، لكنه تغيير للمرة الثالثة إلى الزمالك، عقب ثورة 23 يوليو عام 1953.

أطلق على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك العديد من الألقاب، أبرزها لقب " مدرسة الفن والهندسة" بسبب جمع الفريق بين المتعة والقدرة على المنافسة والألقاب، حيث أمتلك الفريق مجموعة اللاعبين أصحاب المهارات العالية على مر التاريخ سواء، حمادة إمام ونجله "حازم" وعصام بهيج والفار ويكن حسين ورأفت عطية وإسماعيل يوسف وحسن شحاته وفاروق جعفر وشيكابالا وأمونيكي وكوارشي وحمادة عبد اللطيف، والعديد من الأساطير الذين نالوا شرف ارتداء القميص الأبيض.

بطولات الزمالك على مر التاريخ:

الألقاب القارية:

يعد الزمالك الأكثر تتويجا بالألقاب القارية في أفريقيا في القرن العشرين برصيد 9 بطولات ( 4 دوري أبطال أفريقيا - 2 سوبر أفريقي - 2 أفروآسيوي - 1 كأس أفريقيا لأبطال الكؤؤوس".

في المجمل فاز توج نادي الزمالك بـ 13 بطولة قارية على مدار تاريخه، وهم ( 5 دوري أبطال أفريقيا - 1 كونفيدرالية - 4 سوبر أفريقي - 1 كأس أفريقي لأبطال الكؤؤوس - 2 كأس الأفروآسيوية".

البطولات المحلية:

توج الزمالك بـ 60 بطولة محلية هي_ 12 دوري - 27 كأس مصر - 4 سوبر مصري - 13 دوري منطقة القاهرة - 2 سوبر السلطان حسين - 1 كأس اكتوبر".