مكانش عندنا دكتور.. شوبير يهاجم طبيب منتخب الشباب ويكشف مفاجأة من العيار الثقيل

هاجم الإعلامي أحمد شوبير، وليد منظور طبيب منتخب الشباب، بسبب تصريحاته ضد ربيع ياسين، واتهامه للمدير الفني السابق لمنتخب الشباب، بالتسبب في تفشي فيروس كورونا بين اللاعبين، خلال دورة شمال أفريقيا.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي " مع شوبير": وليد منظور قال إن ربيع ياسين خرج من مصر وعنده كورونا وتسبب في نقل العدوى لباقي اللاعبين، وقال إن اللاعب الذي كان مصاب بكورونا في البداية أبلغني أنه يعاني من إرهاق، لكنه تحسن بعد ذلك، كما قال طبيب مننخب الشباب أنه طلب إقامة كل لاعب في غرفة مفردة، لكن ربيع ياسين اصر على تواجد اثنين في كل غرفة".

وتابع شوبير: "يا دكتور وليد هذا الكلام يدل أن منتخبنا مكانش عنده دكتور، أن تقول هذا أن المدرب عنده كورونا وأنت تصمت على هذا الأمر، أن تسمح للاعب مشتبه في إصابته بفيروس كورونا وتسمح بنزوله إلى الملعب، دون عزله أو عمل مسحة، إذا هذه التصريحات ليست إدانة لربيع ياسين، ولكنها إدانة لك".

وأشار:" إذا كان ربيع ياسين ارتكب أخطاء سنناقشه فيها، ولكن ننتظر خروج ربيع ياسين للتحدث عن هذا الأمر، ولكن ما تقوله صعب جدا يا دكتور".

وواصل شوبير:" سأخبركم بمفاجأة من العيار الثقيل، فكرة السفر مبكرا إلى تونس، كانت فكرة طبيب الفريق وهذه معلومة مؤكدة بنسبة 100%، رغم أن عمرو الجنايني وجمال محمد علي رفضوا الفكرة في البداية، لكنهم وفقوا بسبب وجود تصميم على ذلك".

يذكر أن الإعلامي عمر ربيع ياسين نجل ربيع ياسين، أعلن أمس، الاثنين، تقدم والده ببلاغ رسمي للنائب العام بسبب الأحداث المثارة حوله في الفترة الأخيرة .

وقال عمر ياسين، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " يتقدم الكابتن ربيع ياسين ببلاغ للنائب العام ضد أكاذيب الطبيب منظور حيث وصلت إلى حد السب والقذف والتشهير وتم تكليف المستشار محمد رشوان باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ".