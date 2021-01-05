كورونا طولت معاه.. شوبير يعلن آخر تطورات الحالة الصحية لـ عمرو السولية

كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر تطورات الحالة الصحية للاعب الأهلي عمرو السولية، المصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "عمرو السولية سيخضع لمسحة جديدة، طبيب الأهلي أبلغني أن مسحة اللاعب الأخيرة جاءت إعادة، وبالتالي نتيجة المسحة الجديدة من الأقرب أن تكون سلبية".

وأضاف شوبير: "كورونا طولت مع عمرو السولية، لكن اللاعب بحالة مستقرة ولا يعاني من أي أعراض".

وتابع: "دكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، استعان برمل البحر لعلاج اللاعبين".

ويستعد الأهلي لمواجهة سونيديب بطل النيجر، المقرر لها اليوم، الثلاثاء، في تمام السابعة مساء، على ملعب الأهلي We السلام، ضمن منافسات إياب دور الـ 32، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي سونيديب بقائمة تضم كلا من: علي لطفي وحمزة علاء ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري وأحمد نبيل ‏كوكا وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ‏وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق.‏

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الأهلي على سونيديب بهدف دون رد، سجله المالي أليو ديانج.