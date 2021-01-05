التعاون السعودي يحسم الجدل حول ضم البرازيلي دينير جوميز

نفى نادي التعاون السعودي الأخبار المتداولة في الصحافة البرتغالية حول نية النادي التعاقد مع البرازيلي دينير جوميز، لاعب فريق بورتيمونينسي البرتغالي. ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة التعاون لن تستغني عن أحد لاعبي المحور الأجانب. وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، يثق بالثنائي البرازيلي ساندرو مانويل والبورندي سيدريك أميسي. يذكر أن إدارة التعاون برئاسة علي الشايعي، جددت عقد أميسي الأسبوع الماضي لمدة موسمين مقبلين.

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