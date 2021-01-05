فرج عامر: مهاجم الزمالك ضمن اهتمامات سموحة.. ولست راضيا عن التحكيم

وقال فرج عامر عبر تصريحات إذاعية:" نرغب في التعاقد مع لاعبين من الأهلي والزمالك، وحيمد أحداد ضمن خططنا".
وتابع فرج عامر:" حسام حسن لاعب سموحة ضمن خطط نادي الزمالك وتواصل مسؤولو الزمالك معنا بالفعل لضمه، لكن لن نفرط في اللاعب خلال الوقت الحالي، ولن نوافق أيضا على دخوله في صفقة تبادلية".
وواصل:" ليس من السهل إيجاد بديل حسام حسن، سنحتاج إلى التعاقد مع لاعب لن يقل ثمنه عن 2 مليون دولار لتعويضه.
وعن مستوى التحكيم في مصر، أوضح فرج عامر:" تقنية الـ var ممتازة، لكننى لست راضيا على مستوى التحيكم في مصر بشكل عام، تعرضنا لأضرار كبيرة أبرزها كان أمام المحلة في الدوري".
يذكر أن فريق سموحة يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط.
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