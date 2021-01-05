شوبير يكشف سر استبعاد الشناوي من مواجهة الاهلي وبطل النيجر

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن سبب استبعاد الحارس محمد الشناوي من قائمة الأهلي لمواجهة سونيديب، المقرر لها اليوم، الثلاثاء، في تمام السابعة مساء، على ملعب الأهلي We السلام، ضمن منافسات إياب دور الـ 32، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي " مع شوبير": بعض الجماهير شعرت بالقلق من استعباد الشناوي من قائمة الأهلي لمواجهة سونديب، لكن الاستبعاد كان من أجل منح علي لطفي فرصة للمشاركة مع الأهلي".

وتابع:" علي لطفي كان حارسا أساسيا في إنبي وينضم لمنتخب مصر، لكنه وافق على الجلوس على دكة الاحتياط من أجل الأهلي، وأعتقد أن مشاركته في لقاء اليوم ستسعد محمد الشناوي أيضا".

وواصل:" تشكيلة الأهلي أمام سونيديب في مباراة اليوم، ستشهد العديد من التغييرات".

وتابع شوبير:"استغربت من استبعاد محمود وحيد في مباراة اليوم، رغم أنه شارك في مباراة الإياب، أعتقد أن اللاعب كان من حقه أن يشارك في لقاء اليوم".

ويواجه الأهلي سونيديب بقائمة تضم كلا من: علي لطفي وحمزة علاء ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري وأحمد نبيل ‏كوكا وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ‏وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق.‏

يذكر أن مباراة الذهاب، انهت بفوز الأهلي على سونيديب بهدف دون رد، سجله المالي أليو ديانج.