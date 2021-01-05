كريم بلعربي يغيب عن الملاعب لمدة شهر

تعرض باير ليفركوزن أحد الفرق المنافسة على بطولة الدوري الألماني لكرة القدم لنكسة قوية، بإصابة مهاجمه المغربي الأصل الألماني الجنسية كريم بلعربي بكسر في يده سيبعده عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع بحسب ما أعلن النادي الاثنين.
وأصيب الجناح البالغ من العمر 30 عاماً في يده اليسرى خلال خسارة فريقه امام آينتراخت فرانكفورت 1-2 في الدوري المحلي، وسيخضع لعملية جراحية الثلاثاء.
وخسر ليفركوزن آخر مباراتين له في الدوري أمام بايرن ميونيخ قبل توقف الدوري خلال فترة أعياد آخر السنة ثم أمام فرانكفورت نهاية الأسبوع، فتراجع إلى المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.
وكالات
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