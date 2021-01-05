إصابة لاعب يوفنتوس ساندرو بفيروس كورونا

ألمّ فيروس كورونا المستجد باللاعب البرازيلي أليكس ساندرو مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي، بحسب ما أكد بطل الدوري الاثنين.

وقال نادي السيدة العجوز إنه "بعد ظهور بعض الأعراض الخفيفة"، جاءت فحوصات اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً إيجابية بكوفيد-19. وأشار إلى أنه "تم وضع اللاعب في العزل" الصحي. ولعب البرازيلي لمدة 83 دقيقة في المباراة التي فاز فيها يوفنتوس 4-1 على أودينيزي الأحد. ولفت النادي إلى أنه "على اتصال بالسلطات الصحية لتحديد الآلية الفعالة لتنفيذ البروتوكولات المطلوبة للسماح بأنشطة التدريب والمنافسة للفريق". ومن المقرر أن يلتقي بوفنتوس صاحب المركز الخامس حالياً في الدوري الإيطالي، مع ميلان المتصدر على ملعب سان سيرو الأربعاء. وكالات

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