خاص.. حقيقة اقتراب رضا الهجهوج نجم الدوري المغربي من الزمالك

كشف الصحفي المغربي أمين العميري حقيقة اقتراب رضا الهجهوج مهاجم فريق الفتح الرباطي، من الانضمام إلى الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

كانت تقارير صحفية، أشارت خلال الساعات الماضية، عرض أحد وكلاء اللاعبين، اللاعب على اللجنة المؤقتة والتي أشادت باللاعب الذي يمتلك القدرة الفنية على الطراز الأوروبي.

وقال أمين العميري في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج:" وفقا لمصادري داخل نادي الفتح الرباطي، لم يصل لإدارة الفتح أي عرض رسمي حتى الآن لضم رضا الهجهوج، سواء من الزمالك أو غيره".

وأضاف العميري:" رضا الهجهوج لاعب من طينة أشرف بن شرقي، وإمكانياته تشبه محمد أوناجم، لكن أوناجم يتفوق عليه في السرعة فقط".

يذكر أن رضا الهجهوج كان أفضل نجوم الدوري المغربي الموسم الماضي، حيث احتل المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري برصيد 10 أهداف.

وشارك رضا الهجهوج مع الفتح الرباطي في 5 مباريات في مسابقة الدوري المغربي هذا الموسم، سجل خلالها هدفين، وصنع هدفا آخر.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ رضا الهجهوج 325 ألف يوور، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.