تعافي رئيس النادي الإسماعيلي السابق من كورونا

أعلن العميد محمد أبو السعود، رئيس نادي الإسماعيلي السابق، تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وكتب أبو السعود، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بفضل الله وعونه ودعوات أهلي وأصدقائي وحبايبي انزاحت الغمة وأزال الله الفيروس القاتل كورونا من جسمي بعد معاناة خمسة عشر يوما، وإذ أسجد لله شكرا علي أن أعانني وحده على تحمل هذا الفيروس القاتل وأخرجه من داخلي بلا أطباء، حيث إنني علمت بإصابتي به بعد أن أخرجه الله من جسمي بدعواتي ودعوات أصدقائي وأحبابي".

وقال رئيس الإسماعيلي السابق: "وأشكر جميع أصدقائي داخل وخارج مصر على اتصالاتهم المتكررة للاطمئنان والآن فقط بعد آخر التحليلات أشكر الله وأطمئن الجميع على التعافي تماما من هذا الفيروس القاتل والذي منعني أن أحضر دفنة الصديق الغالي أسامة عبد المنعم الذي انفطر قلبي عليه عندما علمت بخبر وفاته أسكنه الله الجنه وثبته عند السؤال إن شاء الله".