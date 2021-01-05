قائد سونيديب لـ دوت الخليج: قادرون على قلب الطاولة أمام الأهلي.. ونخشى هذا اللاعب

أكد محمدو حيمدو قائد فريق سونيديب بطل النيجر أن فريقه قادر على قلب الطاولة أمام الأهلي.

ويستضيف الأهلي نظيره سونيديب، اليوم، الثلاثاء، في تمام السابعة مساء، على ملعب الأهلي We السلام، ضمن منافسات إياب دور الـ 32، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال محمدو حميدو في تصريحات خاصة لصدى البلد:" لدينا أوراق رابحة، تستطيع أن تقلب المباراة لصالحنا أمام الأهلي".

وأعرب عن اعتقاده أن علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي سيكون أخطر لاعب علي فريقه، حيث يعد أفضل لاعب في أفريقيا حاليا يشغل هذا المركز.

وأضاف:" أسعى للحصول على قميصين من لاعبي الأهلي عقب المباراة، من أجل منهم لأطفالي كـ تذكار".