نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف حسام حسن من عودة "الساحر" إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق عن موقف حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري من عودة عمار حمدي للأهلي.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار: "حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، متمسك باستمرار عمار حمدي".

وواصل: "حسام حسن رافض تماما فكرة رحيل عمار حمدي في التوقيت الحالي والعودة للأهلي".

جدير بالذكر أن الأهلي أبدى رغبته في قطع إعارة لاعب فريقه الأول لكرة القدم عمار حمدي المعار إلى صفوف الاتحاد السكندري.

وقدم الأهلي ثنائي من الفريق لكي يوافق مسئولو الاتحاد السكندري، على هذا الطلب إلا أنه قوبل بالرفض.