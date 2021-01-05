نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام سونيديب بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدخل فريق الأهلي مباراته اليوم أمام نظيره سونيديب بطل النيجر على ملعب "الأهلي" في إياب الدور الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واستقر بيتسو موسيماني مدرب الأهلي على التشكيلة الأساسية في ظل غياب عدد من العناصر بسبب الإصابة أو عدم الجاهزية.

وحقق الأهلي الفوز على سونيديب في لقاء الذهاب الذي أقيم بالنيجر بهدف دون رد سجله المالي أليو ديانج.

وينتظر أن يخوض الأهلي لقاء الليلة بتشكيل مكون من: