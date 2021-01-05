مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة عن اتحاد الكرة

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أحمد جودة - القاهرة - فجر مجدي عبد الغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، مفاجأة عن إمكانية توقيع عقوبة على اتحاد الكرة بسبب عدم القيام بدورهم المحدد.

وقال مجدي عبد الغني في تصريحات لبرنامج "في الاستاد" الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة "نجوم إف ام": "اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة مهمتها حاليا أن تقيم انتخابات نهاية يناير، هذا هو دور اللجنة الثلاثية وهم قادمون من أجل ذلك".

وواصل: "كون مجاهد صاحب أبوريدة أو يكون في صداقات مع الناس في الاتحاد الدولي هو قادم لمهمة محددة فقط، لابد أن تقام الانتخابات نهاية يناير الجاري، حتى لا يتم فرض عقوبات على الاتحاد المصري".

واستكمل: "أبوريدة يمتلك أرضية في الجمعية العمومية، ولو شوبير نزل هيعمل جيم حلو لكن أبوريدة عنده أرضية كبيرة مع الجمعية العمومية، أنا رافض موضوع القوائم أنا هنزل مستقل".