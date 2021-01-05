الرياضة

الموت يفجع إسلام الشاطر

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن إسلام الشاطر نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن وفاة والدة زوجته اليوم الثلاثاء.

وكتب إسلام الشاطر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "إنتقلت الي رحمه الله  تعالي الحاجه نعمه محمد خليل ..والده زوجتي".

وتابع: "الدفن بعد صلاه الظهر في  مقابر العائله  في المناره الباب الثاني في الاسكندريه ".

واختتم: "العزاء بعد الدفن  في المقابر او بالعزاء عبر مواقع التواصل المختلفه ولا يريكم الله مكروه لديكم".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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